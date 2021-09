Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı!

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Demirci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülay C. (41) isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Yunus C. (52) ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Yunus C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Vücuduna 4 mermi isabet etmesiyle yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.