SON DAKİKA: Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü! Hasan Kılıç'ın 3 yıl hapsi isteniyor

KÖPEĞİN KENDİSİNE SALDIRDIĞINI SAVUNDU

Şüpheli Kılıç'ın ifadesine de yer verilen iddianamede Kılıç'ın söz konusu köpeğin 7 adet tavuğunu öldürdüğünü, 1 tavuğun köpeğin ağzında olduğu sırada müdahale etmek istediğini ve köpeğin bu sırada kendisine saldırmaya çalışması üzerine köpeğe sopayla vurduğunu beyan ettiği hatırlatıldı. Şüphelinin suç işlemek amacıyla hareket etmediğini söylediği de kaydedildi.