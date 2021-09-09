SON DAKİKA: Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla dövdü! Hasan Kılıç'ın 3 yıl hapsi isteniyor

Ataşehir Ferhatpaşa'da iddiaya göre mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpekleri Hasan Kılıç'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Buna sinirlenen Kılıç, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvanseverler, yaralı köpeği veterinere götürürken gözaltına alınan Kılıç, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Şüpheli adam, adli makamlarca köpeğin 1 yıl boyunca rehabilitasyon masraflarını karşılamak ve bir hayvan barınağına 100 kg mama yardımında bulunmak şartlarıyla adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
KÖPEĞİ DÖVEN ŞÜPHELİ YARGILANACAK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede veteriner hekim tarafından verilen epikriz raporunda, söz konusu köpekte sol frontol parçalı kemik kırığı bulunduğunun belirtilirken şüpheli Hasan Kılıç'ın üzerine atılı adli soruşturma konusu yapılan eylemi işlediğine yönelik hakkında kamu davası açmaya yeterli makul şüphenin bulunduğu açıklandı.