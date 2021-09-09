SON DAKİKA: Konya'da 2 hafta önce sevgilisi ve ailesini katletti! İşte detaylar: Tabanca ile başladı mermi bitince av tüfeğiyle devam etti

23 Ağustos günü ilçeye bağlı Milli Egemenlik Mahallesinde meydana gelen olayda, av bayii işletmecisi Mustafa Dağlı, evliyken kendisine kaçan 2 çocuk annesi Semanur Saraç'ın kendisini terk edip baba evine dönmesine sinirlendi. Olay günü Saraç'ın baba evine gelerek önce babası Yusuf Güler'i ardından da Semanur Saraç'ı öldürüp, intihar etti.
KATLİAMDAN ÖNCE DAĞA ÇAĞIRMIŞ
Saldırı anında yanında bulunan 4 torunu zarar görmesin diye onları da alıp olay yerinden kaçan Saliha Güler'in (51) ifadesi Sabah gazetesinde yer aldı.
Katil zanlısının olaydan hemen önce eşini arayıp, dağa çağırdığını anlatan 2 çocuk annesi Güler, "Semanur evli ve 2 çocuğu var. Yaklaşık 1 ay önce kızım eşini bırakarak Mustafa Dağlı'ya gitti. Ancak Mustafa Dağlı kızımızı darp etmiş, o nedenle yanımızda kalıyordu. Olay günü eşimle birlikte pazardan evimize geldik. Eşimi bir numara aradı.