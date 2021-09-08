Site sakinlerine çöken çeteye baskın!

Örgüt üye ve yöneticilerinin bulunduğu Van ve Bursa illeri ile İstanbul'da yapılan baskınlarda aranan 26 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 440 fişek ve kartuş ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlara devam edildiği aktarıldı.