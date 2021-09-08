Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Lise öğrencisi Görkem Akdere, Coronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti

    Kütahya'da fen lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne başvurdu.

    Görkemli icat

    Kütahya'da fen lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne başvurdu.

    Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere'nin ürettiği PCR cihazında test edildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca hazırlanan raporda, cihazın doğru sonuçlar verdiği belirtilerek, "Cihazın test sonuçları, fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Gülcan ve Doç. Dr. Raziye Akçılar gözetiminde, daha önce yapılan bir çalışmanın PCR sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Söz konusu cihazın çalıştığı ve doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir" denildi. Akdere, "Bu PCR cihazı minimum fiyattaki cihazlara göre daha düşük maliyetli" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Erdoğdu’dan skandal!
    Haberler Yaşam Lise öğrencisi Görkem Akdere, Coronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti
        SON DAKİKA