Lise öğrencisi Görkem Akdere, Coronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti

Kütahya'da fen lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne başvurdu.

Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere'nin ürettiği PCR cihazında test edildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca hazırlanan raporda, cihazın doğru sonuçlar verdiği belirtilerek, "Cihazın test sonuçları, fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Gülcan ve Doç. Dr. Raziye Akçılar gözetiminde, daha önce yapılan bir çalışmanın PCR sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Söz konusu cihazın çalıştığı ve doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir" denildi. Akdere, "Bu PCR cihazı minimum fiyattaki cihazlara göre daha düşük maliyetli" dedi.