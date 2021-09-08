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    • Yaşam
    • 08.09.2021 19:22
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    • 08.09.2021 19:33
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    Konya'da polise bıçak çeken şüpheli bacağından vuruldu

    Son dakika haberleri... Konya'da "dur" ihtarına uymayarak motositletle kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, bir süre sonra motosikleti durdurdu. Motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürürken polis memuru zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

    İHA
    Polise bıçak çekince vuruldu!

    Konya'da polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vuruldu.

    Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana geldi.

    "DUR" İHTARINA UYMADI
    Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı alarak adrese giden polis ekipleri, motosikletle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi fark etti.

    "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, bir süre sonra motosikleti durdurdu.

    BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYÜNCE VURULDU
    Bu sırada motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüdü.

        Polis memuru zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

        20 SUÇ KAYDI VAR
        Hastaneye kaldırılan şüpheli S.K'nın uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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