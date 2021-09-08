Konya'da polise bıçak çeken şüpheli bacağından vuruldu

Polis memuru zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirirken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.

20 SUÇ KAYDI VAR

Hastaneye kaldırılan şüpheli S.K'nın uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.