Konya'da polise bıçak çeken şüpheli bacağından vuruldu

Konya'da polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vuruldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta meydana geldi.
"DUR" İHTARINA UYMADI
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık ihbarı alarak adrese giden polis ekipleri, motosikletle kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi fark etti.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin peşine düşen polis, bir süre sonra motosikleti durdurdu.
BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYÜNCE VURULDU
Bu sırada motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüdü.