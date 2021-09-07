Akrabasının evinde kanepe arkasında yakalandı! Annesi fenalaştı

Evde ve çevresinde yapılan aramada, Adana ve Kayseri'den çalınmış 2 otomobil, 5 bisiklet, bir elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 cep telefonu, 4 tüfek, bir tabanca, eski bakır eşyalar ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Öte yandan Murat A.'nın annesi E.E.A. oğlu Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis aracına bindirilirken gözyaşı döktü.

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