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    • Yaşam
    • 07.09.2021 16:07
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    • 07.09.2021 16:13
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    Akrabasının evinde kanepe arkasında yakalandı! Annesi fenalaştı

    Kayseri'de 5 ayrı suçtan hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından firari olan Murat A.(28), akrabasının evine yapılan operasyonda kanepenin arkasında saklanırken yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Murat A'nın yakınları, cezaevine götürülüşü sırasında fenalaştı. Haberin detayları...

    DHA
    AA
    Kanepe arkasında yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün hapis cezası bulunan ve 8 hırsızlık dosyasından da firari olan Murat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis, yaptığı çalışmada, hükümlünün Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde akrabası A.T.'nin evinde saklandığını belirledi ve bu sabah eve operasyon düzenledi. Murat A., oturma odasındaki kanepenin arkasına saklanmış halde yakalandı.

    "2 OTOMOBİL, 5 BİSİKLET, BİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET, 3 TELEVİZYON, 12 CEP TELEFONU, 4 TÜFEK, BİR TABANCA..."

    Evde ve çevresinde yapılan aramada, Adana ve Kayseri'den çalınmış 2 otomobil, 5 bisiklet, bir elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 cep telefonu, 4 tüfek, bir tabanca, eski bakır eşyalar ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Öte yandan Murat A.'nın annesi E.E.A. oğlu Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis aracına bindirilirken gözyaşı döktü.

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