Özel bir eğitim kurumunun gaziye yaptığı ayıp, tepki topladı! Çocuklarının kaydını sildi

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Özel bir eğitim kurumunun gaziye yaptığı ayıp, tepki topladı. Konyalı Polis Özel Harekat memuru Niyazi Acar, 2015'te Bingöl'de görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Gazi olan Niyazi Acar, Devlet Övünç Madalyası'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Vatan için canını hiçe sayan polis memuru, özel okullarda şehit ve gazi çocukları için tanınan kontenjandan yararlandı. Kızı Fatma ile oğlu Ahmet'i önceki yıl özel bir okula yazdırdı. Bu yıl kayıp yenilemeye gittiğinde ise büyük şok yaşadı!

Okul yetkileri, kontenjanlar dolduğu için 3. sınıfa geçen Fatma ve 6. sınıfa geçen Ahmet'in kaydını yapmadı! Gazi Acar, "Çok ağırıma gitti. Durumu CİMER ve valiliğe bildirdim. Bir özel okul tarafından bu şekilde dışlanmam beni ve çocuklarımı çok üzdü. Ben şehit de olabilirdim. O zaman çocuklarımın hakkını kim koruyacaktı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarının okula devam edebilmesi için destek çağrısı yaptı.