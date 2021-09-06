Evde domates konservesi yapılışı! Konserve domates nasıl yapılır? İşte malzemeler ve püf noktalar…

Özellikle ev hanımları Eylül ayının başlamasıyla birlikte Konserve domates nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yemeklere eklenen ve mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan domates konservesi şimdiden hazırlandığında kışın oldukça kolaylık sunuyor. Evde domates konservesi yapılışı merak edilen konulardan biri. İşte malzemeler ve püf noktalar...
KONSERVE DOMATES NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Bu malzemeler yaklaşık 5 kiloluk domates için: domatesin kilosuna göre malzemeleri ayarlanır.
5 kg taze domates
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3-6 tane yaklaşık bir litrelik cam kavanoz, metal kapaklı olanlardan. Kavanozun büyüklüğü önemli değil ama kapak plastik olmaz, mutlaka metal/teneke kapaklı olacak.
Yapılışı:
Domateslerin kabukları soyulur ve kuşbaşı doğranır.
Bütün domatesleri soyulup küp küp doğrandıktan sonra, iki uvcunuzun içinde hafif suyunu sıkarak derin bir tencereye alırsınız.
Diğer malzemeleri de ekleyip, önce yüksek ateşte kaynatın, sonra altını kısıp ara ara karıştırarak bir saat kadar pişirin.
Bir saatin sonunda domatesleri hala kaynamaktayken, kavanozları oldukça sıcak suda durulanır, cam kavanoz olduğu için sıcağa dayanıklı olması lazım. Ve kaynayan domatesleri sıcak sıcak kavanozları iki parmak eksik kalacak şekilde doldurulur.
Ağzı iyice sıkıca kapatılır ve ters çevrilir.
Bütün domatesler kavanozlara yerleştirilip ters çevrildikten sonra soğuyana kadar bekletilir.
Soğuduktan sonra normal oda sıcaklığında veya kilerde saklanır. Dolaba koymaya gerek kalmaz.