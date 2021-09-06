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    • Yaşam
    • 06.09.2021 22:09
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    • 06.09.2021 22:33
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    Esenyurt'ta maganda dehşeti! Kızlara önce laf attılar sonra darbettiler...

    Esenyurt'ta magandalar dehşet saçtı. Hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar magandalar tarafından önce sözlü tacize uğradı daha sonra da feci şekilde darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.

    İHA
    Esenyurt’ta maganda dehşeti!

    Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, sitede magandalar tarafından feci şekilde darbedildi.

    Olay, geçtiğimiz gece saat 04.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nehir G. ve yanındaki iki arkadaşı hastanede tedavi gören arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra gece geç saatte evlerine doğru yürümeye başladı.

    Evlerinin önüne gelen genç kızlar, burada bir araç içerisinde bekleyen magandaların sözlü tacizine maruz kaldı.

    Genç kızların karşılık vermesi üzerine araçta bulunan magandalar aşağıya inerek tartışmaya başladı. Genç kızlarla magandalar arasındaki tartışma sonrası magandalardan bir tanesi, genç kızın önce saçını çekti, daha sonra da arka arkaya yumruk atarak yere düşürdü. Sinirlerini kontrol edemeyen şahıs, yumruklu ve tekmeli saldırı yetmezmiş gibi bir de genç kızı saçından tutup sürüklemeye çalıştı.

    ANNE DE DAYAK YEDİ
    Bağrışma seslerini duyan Nehir G.'nin annesi Aslı A. da olay yerine geldi. Magandalar yumruk atarak anneyi yere düşürdü. Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Genç kızları darbeden magandalar daha sonra araca doğru yönelmek istedi.

        Bu sırada magandalardan biri tekrar dönerek genç kıza bir daha yumruk atıp, araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti.

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda magandaların bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



        GENÇ KIZLARIN DARBEDİLDİĞİ DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
        Esenyurt'ta hastane ziyaretinden dönen genç kızların magandaların saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızlarla magandaların tartıştığı, daha sonra ise genç kızlara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları görülüyor.

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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta maganda dehşeti! Kızlara önce laf attılar sonra darbettiler...
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