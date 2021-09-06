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    • Yaşam
    • 06.09.2021 12:00
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    • 06.09.2021 12:31
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    Edirne'de okul önünde bekleyen velilere anons: Lütfen kalabalık yapmadan evinize gidin

    Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni eğitim döneminin başladığı Edirne'de uyarılara rağmen okul önünden ayrılmayan veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" anonsu yapıldı. Haberin detayları...

    DHA
    Okul önünde bekleyen velilere anons

    Edirne'de yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde 50 bin 948 öğrenci yüz yüze dersbaşı yaptı. Uzun bir aranın ardından kentte, eğitim ve öğretim heyecanın yaşandığı ilk günde, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu İlk ve Ortaokulu'na öğrenciler ile birlikte gelen veliler, tüm uyarılara rağmen mesafe kurallarını hiçe sayıp, okul önünde kalabalık oluşturdu.

    Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen okul önünden gitmeyen veliler için okuldan, "Lütfen okul önünde kalabalık yapmayın. Evinize gidin. Çocuklarınız bize emanet" uyarısı yapıldı.

    Bazı veliler uyarılara uyup okul çevresinden ayrılırken, kimi de mesafe kurallarını hiçe sayarak okul önündeki bekleyişini sürdürdü.
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        Haberler Yaşam Edirne'de okul önünde bekleyen velilere anons: Lütfen kalabalık yapmadan evinize gidin
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