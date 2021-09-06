17 yaşındaki Buse Demirbilek'e, 17 gündür ulaşılamıyor (Yaşam haberleri)

Muğla Menteşe'de yaşayan Buse Demirbilek (17), 19 Ağustos'ta Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe duyan Savaş (60)-Semra Demirbilek (59) çifti, erkek arkadaşı Sinan Ö. tarafından kaçırıldığını belirtti.

Polis, Ö.'nün Buse ile birkaç kez telefonla görüşme yaptığını tespit etti. 2 kez gözaltına alınan şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

15.2 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 15 milyon 247 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 113'er lira, 4 bilenler 700'er lira, 3 bilenler 32'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 397 BİN

5+1 bilen bir kişi, 397 bin 548 lira kazandı. 5 bilenler 8 bin 110'ar lira, 4+1 bilenler 238'er lira, 4 bilenler 44'er lira, 3+1 bilenler 15'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 7'şer lira, 1+1 bilenler 3'er lira, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

DÖRT DÖRTLÜK DOSTLUK

Türkiye, geçtiğimiz ay orman yangınlarıyla sarsıldı. Antalya Manavgat'ta yaşayan Fahri ile Alman eşi Andrea Yiğitokur çifti, alevlere teslim olan evinden çıkamadı. İkisi de hayata gözlerini kapadı.

Onlardan geriye Batsi, Bella, Yumak ve Stupsi isimli köpekleri kaldı. 4 köpeğe, geçici olarak Nur Çınar sahip çıktı. Çınar, "Dördüne birlikte bakabilecek bir yuva istiyoruz" açıklaması yaptı.

AHŞEHİR!

Konya Akşehir'de Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı ve fıkralarına konu olan Akşehir Gölü'nde, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle bir damla bile su kalmadı. KTÜ'den Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar "Şu an bizler, Konya Gölü üzerine yapılan evlerde oturmaktayız. Böyle giderse benzer bir fotoğrafı, Akşehir için de düşünmemiz mümkündür" diyerek felakete dikkat çekti.