Kaza değil katliam! Ergene'de yük treni minibüse çarptı: 6 ölü

Tekirdağ Ergene'de yük treni, dün sabah hemzemin geçitte kapalı bariyerin arasından geçmek isteyen Bilal Küllü idaresindeki fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüste can pazarı yaşandı.
Korkunç kazada Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise morga götürüldü.
Bilal Küllü
Korkunç kazada Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise morga götürüldü.
Bilal Küllü