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    Birliktelik yaşayamayan karı-koca, mahkemede birbirini suçladı

    İstanbul'da birliktelik yaşayamayan karı-koca, mahkemede birbirini suçladı. Yüksek mahkemede bile fikir ayrılığı yaşandı. İşte haberin tüm detayları...

    Şalvar davası!
    İstanbul'da "vajinismus" sorunu olan kadın, bu rahatsızlığını gizleyip evlendi. Kocasında sertleşme sorunu olduğunu belirtip boşanmak istedi. Bunun üzerine mahkeme çifti hastaneye gönderdi. Kadının vajinismus rahatsızlığı bulunduğu, erkeğin ise cinsel birlikteliği gerçekleştirememesi için hiçbir probleminin olmadığı ortaya çıktı. Yerel mahkeme, kadını kusurlu, erkeği kusursuz buldu. Ancak İstinaf Mahkemesi, kadının başvurusu üzerine kararı bozarak erkeğin kadının "vajinismus" tedavisiyle ilgilenmediğini belirterek kusurlu olduğunu belirtti. Yargıtay'a da kararı oy çokluğuyla onadı. Ancak Yargıtay Hukuk Dairesi'nin iki üyesi, tedavisiyle ilgilenmeme gerekçesinin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği şerhini düştü.

    HALİT TURAN
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    Haberler Yaşam Birliktelik yaşayamayan karı-koca, mahkemede birbirini suçladı
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