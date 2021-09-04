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    Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Sağanak yağış ve fırtına...

    Son dakika haberleri: Eylül ayıyla birlikte havalar serinlemeye başlarken Meteorolojiden de uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına beklendiği bildirildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Meteorolojiden peş peşe uyarılar!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi.

    Eylül ayıyla birlikte havalar serinlemeye başlarken Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına beklendiği bildirdi.

    İstanbul'da havaların yarın (Pazar) az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı olacağı raporlandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

    İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...

    SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
    Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

        RÜZGARA DİKKAT
        Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, Erzincan, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Vatandaşlar ile yetkililerin, fırtına nedeniyle bölgede ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

        Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 24, Erzurum ve Kars'ta 22, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

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            Haberler Yaşam Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Sağanak yağış ve fırtına...
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