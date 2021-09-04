Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Sağanak yağış ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi.
Eylül ayıyla birlikte havalar serinlemeye başlarken Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına beklendiği bildirdi.
İstanbul'da havaların yarın (Pazar) az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı olacağı raporlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.