İstanbul'da seyahat acentelerinin önü, akşam saatlerinde 'kaçak tur' stantları ile doluyor

İstanbul'da turistlere yönelik kaçak turlar düzenlenmeye başladı. Özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de çok sayıda turizm acentesi bulunuyor. Ancak akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyruklular, o işyerlerinin önüne stant kurarak şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar satıyor. Hem acentelerin hem de zabıtaların mesai bitimini bekleyen yabancı uyruklu kişiler, broşürler üzerinden turistlere katılım sayısına göre fiyat veriyor.

200 LİRAYA BURSA GEZİSİ

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Hüseyin Kırk, kaçak stantlarla ilgili şöyle konuştu: "Bize acayip fiyatlar verdiler. 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Bu stantları zabıtalar gelerek topladı. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Seyahat acentelerinin Türkiye'ye getirdiği turistleri dolandırıyorlar. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak."