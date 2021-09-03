İstanbul'da iğrenç görüntüler! Kargocu apartman içinde büyük tuvaletini yaptı paketle sildi

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Gülşen ve Süleyman Alkan çifti geçen ay ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Alışveriş sitesi ürünü kargo firmasına verdi ve sipariş Alkan ailesine öğlene doğru ulaştı. Buraya kadar her şey olağandı. Olağandışı ve hem görenleri hem de duyanları hayrete düşüren olay ise sipariş tesliminin ardından başlayacaktı.

APARTMANDAKİ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

Genç bir erkek kargo çalışanı siparişi Gülşen ve Süleyman Alkan çiftinin işte olması sebebiyle çocuklarına teslim edip binadan ayrıldı. Çocuklar ürünü masaya koydu. O dakikalarda apartman whatsapp grubunda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Bir apartman sakini binada ağır bir koku aldığını söyledi.