İstanbul'da iğrenç görüntüler! Kargocu apartman içinde büyük tuvaletini yaptı paketle sildi

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Gülşen ve Süleyman Alkan çifti geçen ay ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Alışveriş sitesi ürünü kargo firmasına verdi ve sipariş Alkan ailesine öğlene doğru ulaştı. Buraya kadar her şey olağandı. Olağandışı ve hem görenleri hem de duyanları hayrete düşüren olay ise sipariş tesliminin ardından başlayacaktı.
APARTMANDAKİ KOKU ORTAYA ÇIKARDI
Genç bir erkek kargo çalışanı siparişi Gülşen ve Süleyman Alkan çiftinin işte olması sebebiyle çocuklarına teslim edip binadan ayrıldı. Çocuklar ürünü masaya koydu. O dakikalarda apartman whatsapp grubunda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Bir apartman sakini binada ağır bir koku aldığını söyledi.
Kokunun kaynağını araştırdığında gerek kattaki fazlalık eşyaların konulduğu bölümdeki koltuğunda, gerekse apartman içinde belli bölgelerde pislik gördüğünü yazdı. "Kimin çocuğu tuvaletini yaptı" diye de sordu. Kimse duruma anlam veremedi. Gece saatlerinde Alkan çiftinin çocukları kargolarının koktuğunu söyledi. Olay ise ertesi gün kamera görüntülerinin izlenmesiyle ortaya çıktı.
KARGOCU APARTMANA BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI, KARGOYA VE KOLTUĞA SİLDİ
Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri bir çocuğun değil apartmana giren kargocunun büyük tuvaletini apartman içine yaptığını tespit etti. Görüntülerde kargocunun elinde kargoyla bir sağa bir sola garip bir yürüyüş tarzıyla gittiği, katta bir bölümde oyalandığı belirlendi. Dahası kargocunun tuvaletini koltuk minderine ve teslim ettiği kargoya sildiği anlaşıldı.