Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.