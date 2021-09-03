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    • Yaşam
    • 03.09.2021 07:06
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    • 03.09.2021 07:13
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    Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak uyarısı geldi

    Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Eylül 2021 Cuma hava durumu tahminleri...

    Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak uyarısı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

        İSTANBUL'DA GECE YARISI YAĞIŞ BAŞLADI

        İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağışın beklendiğini açıklamıştı.

        Kentte gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler da tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri ile Kırklareli kıyıları, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzeydoğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 26°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 26°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 36°C

            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA °C, 32°C

            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA °C, 29°C

            Az bulutlu ve açık

            MERSİN °C, 34°C

            Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ANKARA °C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 25°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KAYSERİ °C, 25°C

            Az bulutlu

            KONYA °C, 25°C

            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 20°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 23°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ZONGULDAK °C, 22°C

            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

                RİZE °C, 23°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

                SAMSUN °C, 23°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TOKAT °C, 22°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 23°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

                AĞRI °C, 26°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ERZURUM °C, 22°C

                Parçalı bulutlu

                KARS °C, 22°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN °C, 23°C

                Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 34°C

                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 32°C

                Az bulutlu ve açık

                MARDİN °C, 32°C

                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 33°C

                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Sağanak uyarısı geldi
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