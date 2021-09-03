20 yaşındaki kadın, eşiyle kavga etti! Cinnet geçirince kocasının tabancasıyla yaşamına son verdi

Antalya Aksu'da Ela ve Celal Sonyüksek çifti, geçen yıl 22 Eylül'de evlendi. İkilinin bu evlilikten Celil isminde bir oğlu dünyaya geldi. Eşiyle anlaşamayan 20 yaşındaki kadın, şimdi 3 aylık olan bebeğiyle baba Hasan Gök'ün evine gitti. 10 gün sonra ise eşi Celal'le barışıp evine döndü. Ancak çift arasındaki tartışmalar tekrar başladı.

Ela Sonyüksek, dün sabah 06.00 sıralarında cinnet getirdi. Eşine ait tabancayı aldı. Kafasına ateş etti. Kanlar içerisinde kalan kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeyi almak için morgun önüne gelen aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Celal Sonyüksek, gözaltına alındı.