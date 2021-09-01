Salda Gölü'nün su altı zenginliği görüntülendi: Harika bir ekosistem mevcut

Zaman içinde bütün kayaçların doğal süreçte ayrıştığını ve aşındığını dile getiren Balcı, "Derinlerde dış etmenlerden daha uzakta içinde bulunduğu ekosistemi maksimum seviyede temsil eden bir oluşum var. Bu oluşumlar bize erken dönemdeki mikrobiyal yapıların nasıl olduğu konusunda çok önemli veriler verecek. Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz." diye konuştu.