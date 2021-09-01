Salda Gölü'nün su altı zenginliği görüntülendi: Harika bir ekosistem mevcut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Balcı ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan İnce tarafından yürütülen bilimsel çalışma kapsamında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, ekip arkadaşı dalış eğitmeni Murat Kulakaç ile gölün 5, 10 ve 15 metre derinliklerine dalış yaptı.
"ASLINDA SALDA'DA BİR ZAMAN YOLCULUĞU YAPACAĞIZ"
Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem bilimsel hem de koruma anlamındaki çalışmalara destek verdiğini söyledi.
Zaman içinde bütün kayaçların doğal süreçte ayrıştığını ve aşındığını dile getiren Balcı, "Derinlerde dış etmenlerden daha uzakta içinde bulunduğu ekosistemi maksimum seviyede temsil eden bir oluşum var. Bu oluşumlar bize erken dönemdeki mikrobiyal yapıların nasıl olduğu konusunda çok önemli veriler verecek. Buradan elde ettiğimiz verilerle aslında Salda'da bir zaman yolculuğu yapacağız. Günümüz, eskisi ve daha eskisi şeklinde yaşamın izlerini bulma yönünde önemli veriler elde edeceğiz." diye konuştu.