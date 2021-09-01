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    Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çelişkili ifade

    Büyükşen çifti cinayetinde, düğüm hala çözülemedi. Son iddia ise şaşkına çevirdi! Kiralık katil Abdulhamid Uzbek’in patronunun sözleri dikkat çekti: Cinayet günü yanımızdaydı. O masum!

    Celişkilli ifade

    Türkiye, Konya'da 3 yıl önce yaşanan Necla-Metin Büyükşen cinayetine kilitlendi! Jandarma'nın kurduğu özel ekip sayesinde sır olay çözülebildi. Buna göre cinayet, yanlış eve giren kiralık katil tarafından işlendi! Katili tutan ise Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K. yasak aşk yaşayan Esra Taş ve yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'di. İkilinin, Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek'e 100 bin lira karşılığında cinayeti işlettiği iddia edildi!



    KAFALAR KARIŞTI
    atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni yayın döneminde bir kez daha Büyükşen cinayetini işledi.



    Yayına bağlanan Afgan çobanın eski patronunun sözleri şaşkına çevirdi! Uzbek'in eski patronu "Cinayet tarihinde yanımızdaydı. Bir yere gitse anlarız. Çünkü koyunlar kaybolurdu" dedi.
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    Haberler Yaşam Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çelişkili ifade
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