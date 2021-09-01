Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çelişkili ifade

Türkiye, Konya'da 3 yıl önce yaşanan Necla-Metin Büyükşen cinayetine kilitlendi! Jandarma'nın kurduğu özel ekip sayesinde sır olay çözülebildi. Buna göre cinayet, yanlış eve giren kiralık katil tarafından işlendi! Katili tutan ise Büyükşen çiftinin komşusu Hüseyin K. yasak aşk yaşayan Esra Taş ve yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'di. İkilinin, Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek'e 100 bin lira karşılığında cinayeti işlettiği iddia edildi!