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    • Yaşam
    • 02.09.2021 06:41
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    • 02.09.2021 06:42
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    İzmir'de motosiklet kazası! Metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

    İzmir'de gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motor önce kaldırıma çarptı ardından 30 metre sürüklendi. Kazada motor sürücüsü Mustafa Uygur hayatını kaybederken, Merve A. ise yaralandı.

    İzmir’de motosiklet kazası! Metrelerce sürüklendi
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    İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, sürücü hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan genç kadın ise yaralandı.


    Kaza, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Uygur (25) 16 HDG 34 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, sürücü Mustafa Uygur ve yolcu konumunda bulunan Merve A. (25) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Uygur yaşamını yitirirken, Merve A., ise tedavi altına alındı.



    Öte yandan, motosiklet bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Uygur'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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