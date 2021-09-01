İngiltere'nin konuştuğu Türk! İngiliz turist mirasını bıraktı zengin oldu

Sosyal medya, Taşkın Daşdan isimli Türk çalışanı konuşuyor...
Zira Kuşadası'nda bir otelde belboy olarak çalışan Daşdan, filmleri aratmayacak bir hikayeye konu oldu.
Yıllardır çalıştığı otele tatile gelen İngiliz turist Charles George Courtney ile zaman içinde dost olan Daşdan küçük bir servetin sahibi oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesi vefat eden Courtney'in vasiyetinde Türk dostuna da yer verdiğini yazdı.
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu olay, Taşkın'ı kısa sürede İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı.
Courtney'i uzun yıllardır tanıdığını belirten Türk çalışan, 'Otelde herkese eşit davranırız, turist gibi değil ailemizin bir parçası gibi' dedi.