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    • Yaşam
    • 01.09.2021 08:13
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    • 01.09.2021 08:25
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    İngiltere'nin konuştuğu Türk! İngiliz turist mirasını bıraktı zengin oldu

    Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde bellboy olarak çalışan Taşkın Daşdan, her yıl tatile gelen İngiliz vatandaşı Charles George Courtney ile dost oldu. Charles George Courtney geçtiğimiz günlerde vefat etti ve işin ilginç tarafı mirasının bir kısmını da Daşdan'da bıraktı. Miktar tam olarak açıklanmazken İngiliz basını Taşkın Daşdan'ın "bir daha çalışmamasına yetecek bir miktar" diyerak mirası tanımladı.

    İngiliz turist Kuşadası’nda otel çalışanını zengin etti

    Sosyal medya, Taşkın Daşdan isimli Türk çalışanı konuşuyor...

    Zira Kuşadası'nda bir otelde belboy olarak çalışan Daşdan, filmleri aratmayacak bir hikayeye konu oldu.

    Yıllardır çalıştığı otele tatile gelen İngiliz turist Charles George Courtney ile zaman içinde dost olan Daşdan küçük bir servetin sahibi oldu.

    İngiliz Daily Mail gazetesi vefat eden Courtney'in vasiyetinde Türk dostuna da yer verdiğini yazdı.

    Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu olay, Taşkın'ı kısa sürede İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı.

    Courtney'i uzun yıllardır tanıdığını belirten Türk çalışan, 'Otelde herkese eşit davranırız, turist gibi değil ailemizin bir parçası gibi' dedi.

        Taşkın, Courtney'ye de böyle davrandığının altını çizdi. İngiliz turistin çocuklarının eğitimine de destek olduğunu belirten Taşkın, hastalığı nedeniyle son yıllarında Courtney ile görüşemediklerini belirtti.

        'Hastalanınca gelmez oldu ancak yine de görüşüyorduk' diyen Taşkın, işini çok sevdiğini ve çalışmaya devam etmeyi planladığını söyledi.

        Gazete Courtney'in Daşdan'a bıraktığı mirasın boyutunu açıklamazken, bu durumun aile bireyleri arasında şaşkınlık ile karşılandığı bilgisini sayfasına taşıdı.

        Aynı haberde söz konusu mirasın Türk çalışanın 'bir daha çalışmamasına yetecek miktarda' olduğu bilgisine yer verildi.

        Her yıl Kuşadası'na tatile gelen Courtney, bu yılın başlarında hayatını kaybetmişti.
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