Mehmet Burak Şentürk PUBG Mobile için yıldız adaylarından birisi

EgoistPati ismini ekranlarda ve sosyal mecralarda egosu yüksek insanları hicivle eleştirmek için tercih eden Mehmet Burak Şentürk yükselişini sürdürüyor. Özellikle PUBG ve PUBG Mobile ile çok geniş bir kitleye hitap eden başarılı oyuncu henüz 27 yaşında. Youtube kanalının ulaştığı 2.19 milyonluk abone sayısı başarısını kanıtlıyor.



"GÜNÜMÜN YARISI OYUN OYNAMAK, VİDEO ÇEKMEK VE KURGUSUNU YAPMAKLA GEÇİYOR"

Yaşadığı hayatı özetlerken takipçileriyle olan etkileşimini ilk sıraya koyan Mehmet Burak Şentürk şunları söylüyor;



''Özellikle e-sporcular, yayıncılar ya da oyuncular için işin arka planı pek göz önünde olmuyor. Oysa burada ciddi bir emek sarf ettiğimiz aşikâr. Günün 6-7 saati oyun oynamak oldukça keyifli olsa da bu sürecin tamamının kayıt altına alınması, sonrasında yapılan montaj ve kurgu işlemleri yaklaşık olarak 12 saatten fazla bir zamanı kapsıyor. Ama izleyicilerime kaliteden ödün vermeden en iyi içeriği ulaştırmaya devam ediyorum''



"OYUN İÇERİKLERİYLE ÖN PLANDAYKEN EKSTRADAN VLOGLAR YAPIYORUM"



Youtube'ta 2.19 milyon aboneye ulaşan EgoistPati Instagram kanalıyla Mehmet Burak Şentürk büyük bir ivme yakalamış durumda. Ayrıca ''Mehmet Burak Şentürk ismiyle kendi kişisel kanalım var ve buradan ailem gibi gördüğüm takipçilerimle çok daha samimi içerikler paylaşıyorum. Özellikle farklı insanlarla ürettiğimiz videolar son derece keyifli sonuçlar veriyor. İzleyicilerin etkileşiminden memnunum ve vlog yayınlarına buradan da devam edeceğim. Burada da yaklaşık 765 bin civarında bir kitleye ulaştık'' diyor.



OLABİLDİĞİNCE GENİŞ BİR KİTLEYE ERİŞMEYE GAYRET GÖSTERİYORUM

Mehmet Burak Şentürk, oyunlar ve platformlar içinse ''Özellikle PUBG Mobile içeriklerimle tanındığım için genel yoğunluk bunun üzerinde toplanıyor. Ayrıca Red Bull M.E.O turnuvasında da ciddi bir kitlenin dikkatini çektik. Yine de bunun dışında League of Legends, Counter Strike Global Offensive ve piyasaya yeni çıkmış pek çok oyunu izleyici kitlemle etkileşimli bir biçimde paylaşıyorum. Özellikle korku oyunlarına ilgi çok fazla olduğundan Dlive, NonoLive ve Youtube üzerinden bu içerikleri kitlemle paylaşmaya devam ediyorum. Henüz küçük bir çocukken oynamaya başladığım bilgisayar oyunlarının böyle bir serüvene dönüşerek hayatımın en önemli parçası olması beni de onlar kadar mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı.