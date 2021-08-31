İstanbul'da meydan kavgası! Satır, bıçak, sopa... Ortalık bir anda karıştı





Çevrede esnaflık yapan Baran Bağrıyanık, "Yol kavgası. Biri mağaza sahibi, diğerleri nakliyeci. Birbirlerine yol vermedikleri için tartışılar. Kavga büyüdü. Biz de ayırmak için girdik ama nafile. Bildiğim kadarıyla birinin eli kesildi. Hastaneye götürüldü. Dikiş atılıyormuş" dedi.

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