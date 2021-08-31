6 ilde 50 milyonluk dev operasyon! 10 bin adet altın ele geçirildi

İstanbul merkezli 6 ilde Cumhuriyet döneminden bu yana basımı durdurulan Reşat Altın, Hamit Altın ve Ata Lirası basımı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet altın ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınlarının basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi.