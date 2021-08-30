Yüz yüze eğitim öncesi dikkat çeken aşı tavsiyesi! Okullar açılmadan mutlaka yaptırın

Okulların açılmasına bir hafta kala ailelere uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Çarman, koronavirüs aşısına dikkat çekti. Çarman, "12-16 yaş arasında olan ve kronik rahatsızlığı bulunan çocukların aşılarının en azından ilk dozlarını okullar başlamadan yaptırmalarını öneriyorum. Çocuklarımızı bu sayede okula daha güvenle göndereceğiz" dedi.
Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Çocuklar açısından koronavirüs dönemini değerlendiren Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Çarman, ailelere önemli uyarılarda bulundu.
AKCİĞER TUTULUMU ÇOCUKLARIN ÇOĞUNDA GÖRÜLMEDİ
Ailelerin pandeminin başından bu yana çocuklara karşı korumacı bir yaklaşım sergilediğini anlatan Uzm. Dr. Hülya Çarman, "Uzun süre çocuklarda koronavirüs dışında hiçbir hastalığı görmedik. Mevsimsel grip, üst solunum yolu enfeksiyonu ve alerjilere rastlamadık. Mart aylarında alerjileri çok sık görmemiz gerekirken ailelerin çocuklarını aşırı korumalarından dolayı bunları görmedik. Çocuklarda koronavirüs genellikle çok hafif seyretti. Her hastada yüksek ateş oldu, bazılarında ishale rastladık. Akciğer tutulumu çocukların çoğunluğunda olmadı. Büyük yaş grubunda birkaç vakada akciğer tutulumu gördük. Ebeveynlerine göre çocuklar koronavirüsü daha hızlı atlattı" diye konuştu.
"MUTLAKA AŞI YAPILMASINI ÖNERİYORUM"
12-16 yaş arasında olan ve kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara Sağlık Bakanlığı'nın aşı hakkı tanıdığını anlatan Uzm. Dr. Hülya Çarman, şöyle devam etti: "Kronik hastalıklardan kastımız astım, diyabet, böbrek hastalığı, otoimmün hastalıklar. Bu çocuklara aşı onayı var. 18 yaş üstü zaten aşılanıyor. Aileler aşıya ilgili, bizleri arayıp 'aşı yaptıralım mı?', 'hangi aşıyı yaptıralım' diye soruyorlar. Bebeklik aşıları konusundaki hassasiyetimizi koronavirüs aşılarında gösteriyoruz. Yaşı uygunsa, koşulları uyuyorsa özel bir alerjik reaksiyonu yoksa mutlaka aşı yapılmasını öneriyorum. Aşı olacak grupta olan çocukların aşılarının en azından ilk dozlarının okullar başlamadan yapılmasını öneriyorum. Çocuklarımızı daha güvenle okula göndereceğiz. Yine korunma önlemleri alınacaktır. En azından önümüzdeki kış ayları için bir ön adım ve tedbir anlamında adımımızı bu sayede atmış oluruz. İlk dozların okullar başlamadan önce yapılması çok önemli."