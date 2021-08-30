Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan aileler Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlamış olduğu desteklerden yararlanabiliyor. Bakanlık tarafından verilen 5 bin ve 10 bin liralık ödünç para yardımı bir çok hanenin nefes almasını sağlıyor. Ödünç para yardımı bilinen adıyla ikraz yardımı kişiye verildikten sonra geri ödemeleri de bakanlığın belirlediği ödeme planı çerçevesinde gerçekleşiyor. Peki Ödünç para yardımı (İkraz) nedir, kimler alabilir? İkraz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI (İKRAZ) NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

ikraz para yardımı ile ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanmaktadrı. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olanlar başvuruları kabul edildikten sonra aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemektedir.

Geri ödemeler sırasında vatandaşlara herhangi bir faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmamaktadrı. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şöyle belirlenmiştir: