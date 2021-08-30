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    • Yaşam
    • 30.08.2021 14:41
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    • 30.08.2021 14:42
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    Ödünç para yardımı (İkraz) nedir, kimler alabilir? İkraz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı olan ailelere ödünç para yardımı diğer adıyla ikraz yardımında bulunuyor. 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanan yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar ikraz yardımı başvurusu hakkında detayları araştırıyor. Ödünç para yardımı alanlar faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar ödememektedir. Bu nedenle vatandaşların dikkatini bir hayli çekmeyi başarıyor. Peki Ödünç para yardımı (İkraz) nedir, kimler alabilir? İkraz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ödünç para yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte ikraz yardımı hakkında bilgiler ve başvuru detaylar...

    takvim.com.tr
    Ödünç para yardımı İkraz nedir, kimler alabilir?

    Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan aileler Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlamış olduğu desteklerden yararlanabiliyor. Bakanlık tarafından verilen 5 bin ve 10 bin liralık ödünç para yardımı bir çok hanenin nefes almasını sağlıyor. Ödünç para yardımı bilinen adıyla ikraz yardımı kişiye verildikten sonra geri ödemeleri de bakanlığın belirlediği ödeme planı çerçevesinde gerçekleşiyor. Peki Ödünç para yardımı (İkraz) nedir, kimler alabilir? İkraz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

    ÖDÜNÇ PARA YARDIMI (İKRAZ) NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

    ikraz para yardımı ile ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanmaktadrı. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olanlar başvuruları kabul edildikten sonra aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemektedir.

    Geri ödemeler sırasında vatandaşlara herhangi bir faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmamaktadrı. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şöyle belirlenmiştir:

    ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

    • Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,
    • Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,
    • Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,
    • Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,
    • Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.

    İKRAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular ilgili bakanlığın resmi internet adresi üzerinden yapılmaktadır.

    ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ÖDEME TABLOSU

    Ödünç para başvurusu kabul edilenler ödeme planına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Ödünç para alan kişilerden her ay düzenli olarak geri ödeme yapması gerekir. 'Ödünç para geri ödenmezse ne olur' sorusunun cevabı ise cezai işlerm olarak karşımıza çıkar. Hiçbir gerekçesi olmadan ödeme dönemini aksatan kişiler hakkında cezai işlem başlatılır ve ilgili kuruma bağlı sistem üzerinden çıkartılabilir.
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    Haberler Yaşam Ödünç para yardımı (İkraz) nedir, kimler alabilir? İkraz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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