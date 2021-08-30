İstanbul'un taksi çilesi bitmedi! Şimdi de ‘korsan taksiler’ gündeme geldi

500 ARAÇLIK FİLO!

Bir korsan taksi şoförü Sultangazi'den Maltepe'ye 90 lira, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 lira ücret istedi! İndirim talebi üzerine, "Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. En fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz" dedi!