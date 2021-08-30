4 aylık evli kadın evdeki tüm eşyaları toplayıp kaçtı! Savcılıktan şaşırtan karar: Eşyalar kadının sayılır

SAVCILIKTAN ÖNEMLİ KARAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da 'güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlattı. Savcılık henüz 4 aylık evli olan çiftin eşya kavgasında dikkat çeken bir karara imza attı. Serpil T.'nin evi terk ederken yanına ziynet eşyası alması nedeniyle eşi Metin T.'nin şikayetçi olduğunu ancak ziynetin sadece Metin T.'ye ait olduğuna dair yeterli delil olmadığını belirtti. Savcılık ayrıca, "Eşyalar genelde kadının mülkü sayılır. Kanuna göre evlilik birliği devam ederken bu tür iddialarla ilgili ceza verilmez. Savunmasının alınmasına dahi gerek görülmemiştir" diyerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.