4 aylık evli kadın evdeki tüm eşyaları toplayıp kaçtı! Savcılıktan şaşırtan karar: Eşyalar kadının sayılır

Henüz 4 aylık çiftin eşya kavgası savcılıkta son buldu. Evi terk eden kadın yanında tabak, çanak, perde, ziynet eşyası hatta kocasının kıyafetlerini de toplayıp götürdü. Terk edilen koca Metin T. ise eşinin değil eşyanın peşine düştü, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılık, "Ziynet eşyasının sadece erkeğe ait olduğuna dair yeterli delil yok. Eşyalar genelde kadının mülkü sayılır. Kanuna göre evlilik birliği devam ederken bu tür iddialarla ilgili ceza verilmez. Savunmasının alınmasına dahi gerek görülmemiştir" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararına imza attı.
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Metin T.,(41) işten eve geldiğinde eşi Serpil T.'yi(40) evde göremedi. Evde kendisini beklediğini düşündüğü eşini nerede olduğunu öğrenmek için aradı ancak yanıt alamadı. Bir süre bekledi fakat ne gelen ne de giden oldu.