Ters bakış yüzünden bıçaklar çekildi kan aktı! (Yaşam haberleri)

Eskişehir Odunpazarı Ihlamurkent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla otoparkta oturan Atakan Özkayın (23) ile yoldan geçen Uğur B., (23) arasında "ters bakış" yüzünden tartışma çıktı.

Bir anda kapışan iki gurup arasında, bıçaklar çekildi. Uğur B., bıçağı, Özkayın'ın kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Hastaneye kaldırılan Özkayın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Firari Uğur B., kısa süre sonra yakalandı.

AKADEMİK TACİZ

Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci, Sosyoloji bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Ceren Özselçuk'a taciz içerikli mesaj attı. Dr. Özselçuk, koruma kararı aldırdı. Taciz davası açtı.

NEFES NEFESE!

ABD'de polis, aile içi şiddet nedeniyle gözaltına aldığı NBA oyuncusu Jaxson Hayes'e şiddet uyguladı. Olay, nefessiz bırakılarak öldürülen George Floyd'u hatırlattı. Ayrıca Hayes gözaltına alınırken şok tabancası da kullanıldı. Hayes'in polis kamerası görüntülerinde birkaç defa "Nefes alamıyorum" dediği anlaşıldı. Jaxson Hayes'in (21) avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine Los Angeles Polis Teşkilatı soruşturma başlattı.

245 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 290 bin 186 kişiye test yapıldı. 17 bin 912 kişiye Covid- 19 tanısı konuldu. 245 kişi hayatını kaybetti. 12 bin 175 kişi ise iyileşti. 18 yaş üstü 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,81'e, 2. doz aşı uygulananların oranı ise yüzde 58,84'e çıktı.

204 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 204 milyon 360 bin 154 lira devretti. 5 bilen 4 kişi 150 bin 265'er, 4 bilenler bin 951'er, 3 bilenler 124'er, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

BAK SU CARETTA'YA

Denizlerin sevimli dostlarının adı bu kez kriminal bir olaya karıştı! Akıllara durgunluk veren olay Muğla'nın Göcek sahilinde yaşandı. Turist kadın, tekne turuna çıktı. Caretta Caretta tarafından bacağından ısırıldı. Diz altı kaval kemiği parçalanan kadın hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar ise olayın nedenini şöyle açıkladı: Göcek koylarında aşırı tekne yoğunluğu var. Bu yüzden Caretta Carettalar çok gergin. Ayrıca deniz kaplumbağalarının kesinlikle doğal beslenmeleri gerekiyor yani tekneden Caretta Carettalar'a yemek atmayın.

ANA DAVA!

Yargıtay, boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Bursa'da yaşayan çift, kısa süre önce boşanma davası açtı. Mahkeme, eşinin ailesine 'Gelin kızınızı alın, öldürmemi mi bekliyorsunuz, boşayacağım' diyen erkeği kusurlu bularak çifti boşadı. Temyize başvuran koca, eşinin çocuklarına hakaret ettiğini anlattı. Bunun üzerine Yargıtay, annenin çocuğuna hakareti boşanma sebebi saydı.

BU ACININ EŞİ YOK

İzmir Alaçatı'da geçtiğimiz hafta korkunç bir olay meydana geldi. Alpay Kalyon eski eşi Sırma Akman ve arkadaşları ile bara eğlenmeye gitti. Hiç tanımadığı bir kadının dayak yediğini görünce yardım etmek istedi. Ancak vale Faruk Baştosun tarafından katledildi. O anlara tanık olan Akman ise dün Instagram hesabından isyan etti: Dilerim ki hiçbiriniz benim yaşadığımı yaşamayın.

KAYITLI FACİA!

Balıkesir Gönen'de yaşayan Emre Söylemez, Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanan kız kardeşi Minel Söylemez'i (19) kayıt ettirmek otomobille Aydın'a doğru yola çıktı. Annesi Fatma (47), babası Hüseyin (53) ile 10 yaşındaki Emir Gezici'nin de bulunduğu aracı kullanan Söylemez, tünel girişinde arıza nedeniyle durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkadan gelen Murat A'nın kullandığı kamyon, otomobile büyük bir hızla çarptı. LPG'si patlayan araç, alev alev yandı. Kazada, Fatma-Hüseyin çifti, üniversiteli Minel ve küçük Emir hayatını kaybetti. Emre Söylemez ile Murat A., tedavi altına alındı.