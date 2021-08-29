Son dakika: İzmir'de başörtülü kadına hem yasak koydular hem de pişkince savundular!

Son dakika haberi... İzmir'de geçtiğimiz günlerde ailesiyle yazlık villa kiralayan Harun Çetin, eşinin, sitenin havuzunu haşemalı olduğu gerekçesiyle kullanamadığını iddia etmiş ve mahkemeye gideceğini söylemişti. Nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davada site yönetiminin savunması herkesi şoke etti.
Dikili'de 10 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.
ŞOKE EDEN SAVUNMA!
Gazetecilere açıklama yapan Harun Çetin, engellemeyle ilgili site yönetimiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak "yönetim kurulu kararı olduğu" gerekçesiyle eşinin havuza girmesinin önlendiğini iddia etti.