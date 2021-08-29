Sincan Murat’ına eriyor

Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser daha kazandırmak için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği projelerden biri olan millet bahçelerine bir halka da Sincan'da ekleniyor.

Bu kapsamda Belören Millet Bahçesi'nin temeli törenle atıldı. 208 bin metrekarelik alana kurulu Belören Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, macera parkurları, skate park; çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak.

Proje hakkında bilgi veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Burası Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan'ın kesişim noktası. 3 ilçemizde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Burası 2 milyon insan başta olmak üzere tüm Ankara'nın önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak" dedi.

ZİR VADİSİ'NDE SPOR BİR BAŞKA

Başkan Murat Ercan, Zir Vadisi'ni de baştan yaratmak için harekete geçti. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölge, konser ve festival alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, restoran, kütüphane, mesire alanları ile yepyeni bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yapımına başlanan drift ve drag alanı, özellikle gençleri çok heyecanlandırdı.

Pist tamamlanınca gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek. Bir motor sporları kompleksi olarak kullanılacak olan pist, günümüzde çok popülerleşen drift sporunun yapılacağı ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Araç tanıtım lansmanları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri, slalom yarışları, üniversitelerin elektrikli proje araç test ve yarışları ile bunun gibi otomobil odaklı alternatif birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek.