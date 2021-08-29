Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın
Ayşe ile Ahmet Yıldız'ın prensesleri Zelal Erva Yıldız
Deniz ile Ahmet Cin'in prensesleri Simay Cin
Yasemen ile Semih Çelik'in güzelleri Almine Çelik
Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz