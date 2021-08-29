Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın

Ayşe ile Ahmet Yıldız'ın prensesleri Zelal Erva Yıldız

Deniz ile Ahmet Cin'in prensesleri Simay Cin

Yasemen ile Semih Çelik'in güzelleri Almine Çelik

Mehlika ile Cem Sakınmaz'ın yakışıklısı Ateş Sakınmaz