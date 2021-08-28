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    İspanya açıklarındaki gemide ikisi Türk üç kişi zehirlenerek öldü

    İspanya açıklarında Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze zehirlenerek hayatını kaybetti. Usta gemici Hüseyin Eryılmaz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Yaktın bizi kaptan
    İspanya açıklarındaki Liberya bayraklı gemide tank temizliği sırasında 2 mürettebatla birlikte zehirlenerek ölen kaptan Ahmet Akdeniz'in (41) acı haberi, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesindeki evine ulaştı.



    Arkadaşlarını kurtarmak için tank temizliği yapılan bölüme koşan ve kendisi de zehirlenerek hayatını kaybeden Kaptan Akdeniz'in 2 gün sonra izinli olarak memleketine gelmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Ağabey Akdeniz, "Ölüm haberi bizi yıktı. Yolunu gözlüyorduk" dedi.
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