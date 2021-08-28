Adım adım mutluluk! Yusuf Kamil imkansızı başardı...

Aydın Nazilli'de Sinan- Hatice Göl, çiftinin oğlu Yusuf Kamil (3.5), kaval kemiği olmadan dünyaya geldi. Aile, 'tibial hemimelia' denilen hastalığa çare bulmak için doktor doktor gezdi.





İlk ameliyatını 2018'de henüz 6 aylıkken olan Yusuf'un kaval kemiğinin yerine fibula kemiği kondu ve ayağından alınan kıkırdakla da protez diz işletimi gerçekleştirildi.



5 SANTİM DAHA KISA...

Talihsiz yavru, ilk adımını 1.5 yaşında atabildi. Sağ bacağı 5 santimetre kısa kalan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen Yusuf'un 6. operasyonu ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Operasyonda birleşmeyen kemiklerinin arasına platin takılan Yusuf, önceki gün taburcu edildi.





