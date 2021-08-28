Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Adım adım mutluluk! Yusuf Kamil imkansızı başardı...

    Yusuf Kamil, bacağında kaval kemiği olmadan dünyaya geldi. 3.5 yaşına kadar 6 kez ameliyat edildi. Yıllar sonra attığı ilk adım ise herkesi sevindirdi.

    Adım adım mutluluk

    Aydın Nazilli'de Sinan- Hatice Göl, çiftinin oğlu Yusuf Kamil (3.5), kaval kemiği olmadan dünyaya geldi. Aile, 'tibial hemimelia' denilen hastalığa çare bulmak için doktor doktor gezdi.

    İlk ameliyatını 2018'de henüz 6 aylıkken olan Yusuf'un kaval kemiğinin yerine fibula kemiği kondu ve ayağından alınan kıkırdakla da protez diz işletimi gerçekleştirildi.

    5 SANTİM DAHA KISA...
    Talihsiz yavru, ilk adımını 1.5 yaşında atabildi. Sağ bacağı 5 santimetre kısa kalan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen Yusuf'un 6. operasyonu ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Operasyonda birleşmeyen kemiklerinin arasına platin takılan Yusuf, önceki gün taburcu edildi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mehmetçik Afganistan’dan döndü
    Haberler Yaşam Adım adım mutluluk! Yusuf Kamil imkansızı başardı...
        SON DAKİKA