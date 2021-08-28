5 yıldızlı katliam! 60 yavru caretta caretta öldü...

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek'te hayvan katliamı yaşandı. Önceki gün sabah caretta yuvalarıyla ilgili çalışma yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, tesisin yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu fark etti. Bandı kaldıran görevliler, yuvadan çıkan fakat yürüme bandı altında sıkışıp ölen yavru kaplumbağalarla karşılaştı. Yuva üzerine konulan yürüme bandının 60 yavru kaplumbağanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.



YILLIK 2 BİN YUVA VAR

Caretta carettalar, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu 30 kilometrelik alanın önemli bir bölümünde oteller nedeniyle yoğun sahil faaliyeti bulunuyor.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Caretta carettaların ölmesiyle ilgili 3 ayrı kurum soruşturma başlattı.







EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "İnsan faaliyeti nesli tehlike altındaki bu canlılara bir kez daha zarar vermiş ve doğanın düzenine bir kez daha müdahale etmiştir. 110 milyon yıldır yaşamını sürdüren kaplumbağaların neslini tehlikeye sokuyoruz" dedi.



