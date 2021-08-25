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    • Yaşam
    • 25.08.2021 17:56
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    • 25.08.2021 17:56
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    Demir yüklü kamyonun altına girdi! Elazığ'da feci kaza

    Elazığ'da öğle saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yanındaki bir kişiyle beraber demir yüklü kamyonun altında kaldı. Feci kazada motor sürücüsü Serhat Emir hayatını kaybederken, yanındaki Furkan Akbulut isimli kişi ise ağır yaralandı.

    Demir yüklü kamyonun altına girdi! Elazığ’da feci kaza

    Elazığ'da, demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki 23 ABT 304 plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki 23 FA 982 plakalı demir yüklü kamyonun altına girdi.

    Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.



    Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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