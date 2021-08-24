Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 24 Ağustos 2021

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Nida ile Kemal Erkan'ın prensesi Bade Erkan

Berrak ile Yunus Türkmen'in yakışıklısı Yusuf Efe Türkmen

Gülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed Selim

Kübra ile Barkın Kemal Beşer'in yakışıklısı Kuzey Beşer