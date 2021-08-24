Gelinim Mutfakta 4. sezona bomba gibi başladı! Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programı yeni sezona fırtına gibi girdi. Temmuz ayında sezon finali yapan program 23 Ağustos itibariyle yeniden ekranlara boy göstemeye başladı. Geçtiğimiz sezon Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan sunuyordu. Yeni sezonda ise Demet Akalın sunuculuğu üstlendi. Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?
GELİNİM MUTFAKTA YENİZ SON YARIŞMACILAR KİMLER?
YAREN MADEN
Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi var. Özellikle Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor. Kayınvalidesi Filiz Kaya ile birlikte altınları almaya geliyor. Bu sezona damga vurması beklenen kayınvalidelerden biri olan Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yaptı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Gezmeyi ve alışverişi çok seviyor. Hedefi altınları tek tek toplamak. Gelinine çok güveniyor. Ancak zaman zaman oğlu konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Gelininin eşini kendisinden kıskandığını iddia etti.
EBRU KARABACAK
Gelinim Mutfakta Ebru Karabacak 27 yaşındadır. Üniversite öğrencisidir. Kicboks hocalığı yapıyor. Eşi Levent Karabacak ile 4 senedir evli. Kayınvalidesi Nuray Savaş ile katıldığı programda diline güvendiğini, kendisinin de el marifetleri ile birinci olacağını söyledi.
ASLIHAN KAYA YİĞİT
Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evli. Baturalp adında bir oğlu var. Yarışma fragmanını yayınlayarak programda olduğunu takipçilerine duyurdu. Nuray Hanım da Aslıhan Kaya Yiğti'in kayınvalidesi olarak geldiği yarışmada hedefi tüm çeyrekleri yakasına, bilezikleri ise koluna takmak. Gelinini de en iyi şekilde korumak adına nefesine ve psikolojisine güveniyor. Oldukça da iddialı.