Gelinim Mutfakta 4. sezona bomba gibi başladı! Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programı yeni sezona fırtına gibi girdi. Temmuz ayında sezon finali yapan program 23 Ağustos itibariyle yeniden ekranlara boy göstemeye başladı. Geçtiğimiz sezon Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan sunuyordu. Yeni sezonda ise Demet Akalın sunuculuğu üstlendi. Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kimler?

GELİNİM MUTFAKTA YENİZ SON YARIŞMACILAR KİMLER?

YAREN MADEN

Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. On binlerce takipçisi var. Özellikle Tiktok'taki profilinde yayınladığı videolar çok seviliyor. Kayınvalidesi Filiz Kaya ile birlikte altınları almaya geliyor. Bu sezona damga vurması beklenen kayınvalidelerden biri olan Filiz Kaya programa iddialı bir giriş yaptı. Afrodit lakabıyla programda yer alacak yarışmacı bir dershanede çalışıyor. Gezmeyi ve alışverişi çok seviyor. Hedefi altınları tek tek toplamak. Gelinine çok güveniyor. Ancak zaman zaman oğlu konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Gelininin eşini kendisinden kıskandığını iddia etti.