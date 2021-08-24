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    • Yaşam
    • 24.08.2021 07:07
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    • 24.08.2021 07:13
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    Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Göz gözü görmeyecek! Toz taşınımı...

    Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 24 Ağustos 2021 Salı hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji uyardı! Toz taşınımı...
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeyi ve doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalama, düşük görüş mesafesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 32°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 31°C

            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 32°C

            Az bulutlu

            KONYA °C, 31°C

            Az bulutlu

            SİVAS °C, 29°C

            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 30°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 33°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 29°C

            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 31°C

            Parçalı bulutlu

            RİZE °C, 27°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 28°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 26°C

            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU

                Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                ELAZIĞ °C, 36°C

                Parçalı ve az bulutlu

                ERZURUM °C, 26°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 26°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN °C, 31°C

                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevreleri başta olmak üzere bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 39°C

                Az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 38°C

                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 37°C

                Az bulutlu

                SİİRT °C, 38°C

                Parçalı bulutlu
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                Haberler Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Göz gözü görmeyecek! Toz taşınımı...
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