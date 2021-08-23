13 yaşındaki çocuk, sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından taciz edildi (Yaşam haberleri)

İstanbul Maltepe'de Resul S. (40), sokakta yanına gittiği erkek çocuk G.A.'nın (13) sosyal medya hesabını öğrenerek takibe aldı. Çocuğun cebindeki 10 TL'yi fark eden anne Özlem Karaman, oğlunun adına sosyal medyadan S. ile konuşmaya başladı. Şüphelinin cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar göndermesi üzerine anne, karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu. Daha önce de "Çocuğa taciz" suçundan hapis yattığı ortaya çıkan Resul S, serbest bırakıldı. S.'ye 6 ay süreyle yaklaşmama cezası verildi.

TEPETAKLAK

Konya'da üniversiteli Mehmet Demirel, Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ve Hasan Yazar'ın içinde olduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçti. Takla atan araçta Kuyucu, Işık ve Yazar, can verdi. Yaralı sürücü Demirel'in durumu ise ağır.

PİDENE İÇİN!

Adana Yüreğir'de kısa süre önce cezaevinden çıkan Erhan O. fırını arayarak kıymalı pide sipariş etti. Fırına giden O, 3 pide sipariş ettiğini ancak 2 tane pide hazırlandığını gördü. Fırın sahibi Ali D.'yle (58) tartıştı. Yanında taşıdığı tabancayla D.'yi yaraladı. Kurşunları Naciye B.'nin de başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan ikili, hastaneye kaldırıldı. Erhan O, tutuklandı.

VAKA SAYISI 18 BİN 622

Türkiye'de dün 265 bin 196 Covid-19 testi yapıldı. 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu, bize tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" dedi.

6.4 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 6 milyon 472 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 164'er lira, 4 bilenler 591'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

383 BİN LİRA DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 383 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 196'şar lira, 4+1 bilenler 399'ar lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

VAN'DA 1300 TABANCA

Van İpekyolu'nda polis, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bir iş yerine operasyon düzenledi. Baskında kolilere gizlemiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor.

PARMAK HAREKATI

Van Muradiye'de Muhammed Bünyamin'in, evin dış kapısına elinin sıkışması sonucu parmağı koptu. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne polis helikopteriyle getirilen 3 yaşındaki Muhammed'in parmağı, yapılan 5 saatlik başarılı ameliyatın sonunda yerine dikildi.

SORU BANKOSU

Atv'nin reyting rekorları kıran 'Kim Milyoner Olmak İster?' isimli yarışması dün yine milyonları ekrana bağladı. Yarışmacı Merve Ada, baraj sorusuna verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı! Ada, "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır?" sorusunda gizli cevabı anlayamadı! D şıkkını cevapladı. 'TDK'nın' yanıtı ise yanlıştı. Doğru şık soruda da yazıldığı gibi 'TDK'ye' cevabıydı.