Okul yolu zamlı! Servise en az 421 TL

EN UZUN MESAFE 748 TL
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kentte geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını söyledi. Yüz yüze eğitim kapsamında en kısa mesafe ücretinin 312 lira (0-1 kilometre arası) olduğunu belirten Öztürk, "En uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında 748 lira. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine artı olarak yüzde 35 hostes bedeli yansıyacak. Böylece en ucuz okul servisi hostes ücretiyle toplam 421 lira olacak" dedi.
ANKARA'DA YÜZDE 15 ARTIŞ
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı da fiyatlarda yüzde 15 artış yaptıklarını söylerken; İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise yüzde 14-15 fiyat güncellemesi olacağını kaydetti.
HAFTANIN 5 GÜNÜ TAM ZAMANLI EĞİTİM
Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: