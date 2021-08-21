Mamak'ta 15 yaşındaki kızı önce dövüp sonra soydular! Şiddet anları kamerada

"AĞABEY YAPMA BEN ÖKSÜZÜM"

Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü. H.A.'nın videoyu çeken kişiye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu.







Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışmalar sürüyor.

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