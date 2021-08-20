Oğuzhan Öner ve Yaren Korkmaz muhteşem bir düğünle evlendi

Görkemli ve bir o kadar da şık olan düğün İstanbul'un Şişli bölgesinde hizmet veren Hilton Bomonti Otelinde gerçekleşti. Oldukça ihtişamlı olan düğün konsepti konukları adeta büyüledi. Düğün törenine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Van, Yüksekova ve bu şehirlerin yanı sıra İran ve Irak'tan da pek çok konuk katıldı. Kalabalık olan düğün töreninde modern müziklerin yanı sıra yöresel müzikler çalınarak halaylar da çekildi.

Tüm davetlilerin gönlünce eğlendiği bir düğün olan Öner ve Korkmaz ailelerinin çocukları ise en mutlu günlerini bu kalabalık ile kutladı. Birbirine çok yakışan Oğuzhan Öner ve Yaren Öner çiftini tebrik etmek üzere pek çok davetli sıraya girdi. Takılardan dolayı ayakta durmakta zorlanan gelin Yaren Öner'in üzerindeki takıların büyük bir kısmı takı töreninden sonra toplanarak otel kasasına koyuldu.

Türkiye ve yurt dışından pek çok davetlinin hazır bulunduğu Oğuzhan Öner ve Yaren Korkmaz'ın düğünü, son derece şık ve tüm beklentilerin üzerinde bir düğün oldu. Çok güzel ve hoş bir mekânda gerçekleştirilmiş olan düğünde gelin ve damat da gönüllerince eğlenirken mutlulukları da gözlerinden okunuyordu. Binlerce doların havada uçtuğu düğünde ise geline takılan altınlar damga vurdu. Herkesin çok eğlendiği ve dünya evine giren çiftin de unutamayacağı bir gün olan düğün töreninde en üst düzeyde eğlence ve şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı.