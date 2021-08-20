Adana'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu.

Burada protein tozu kullanmaya başlayan genç, 10 Temmuz günü konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu.