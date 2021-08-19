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    • Yaşam
    • 19.08.2021 09:34
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    • 19.08.2021 09:40
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    Esenyurt'ta 3 kişi güvenlik görevlilerine sopayla saldırdı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu 3 kişi tartıştıkları sitenin güvenlik görevlilerine sopayla saldırdı. Güvenlik görevlilerinden birinin yaralandığı kavganın ardından şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer bulundu. Haberin detayları...

    DHA
    3 kişi güvenlik görevlilerine sopayla saldırdı

    Olay, geçen salı saat 18.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlileri ile yabancı uyruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Sözlü tartışmaya başka bir yabancı uyruklu kişi daha müdahil olunca ortalık karıştı. Ellerine sopa alan yabancı uyruklular güvenlik görevlilerine saldırdı. Kavgada güvenlik görevlilerinden biri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü.

    Yabancı uyruklu 3 kişinin evi polis ekipleri tarafından arandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin evinde ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer bulundu.

    Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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