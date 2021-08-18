Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 18 Ağustos 2021

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Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han



Çiğdem ile Alparslan Yıldız'ın yavruları Göktuğ ve Ülkü



Burcu ile Serhat Güneş'in yakışıklısı Toprak Güneş





Neslihan ile Şevki Armağan'ın prensesleri Fatma Armağan