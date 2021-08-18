Cinayet partisi! 4 gencin gecesi kanlı bitti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde İkranur Türksoy (16), B.A (17) ve ismi öğrenilemeyen bir kız, eğlenmek için önceki gece Osman Ç'nin evinde buluştu. Evde parti yapan 4 genç bir süre alkol alıp eğlendi.

Bir süre sonra B.A pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İkranur Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra firar eden B.A'yı ve ev sahibi Osman Ç.'yi, kısa sürede yakaladı.

TUTUKLANDI

B.A'nın ifadesi pes dedirtti. Zanlı "Tüfekle oynarken, kazara vurdum" diye konuştu.

Mahkemeye sevkedilen A. ve Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.