Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Cinayet partisi! 4 gencin gecesi kanlı bitti

    Evde parti yapan ikisi kız, 4 gencin gecesi kanlı bitti. 17 yaşındaki B.A, 16 yaşındaki İkranur’u pompalı tüfekle başından vurarak katletti.

    Cinayet partisi!

    Kayseri'nin İncesu ilçesinde İkranur Türksoy (16), B.A (17) ve ismi öğrenilemeyen bir kız, eğlenmek için önceki gece Osman Ç'nin evinde buluştu. Evde parti yapan 4 genç bir süre alkol alıp eğlendi.

    Bir süre sonra B.A pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İkranur Türksoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaydan sonra firar eden B.A'yı ve ev sahibi Osman Ç.'yi, kısa sürede yakaladı.

    TUTUKLANDI
    B.A'nın ifadesi pes dedirtti. Zanlı "Tüfekle oynarken, kazara vurdum" diye konuştu.

    Mahkemeye sevkedilen A. ve Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP’li Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi
    Haberler Yaşam Cinayet partisi! 4 gencin gecesi kanlı bitti
        SON DAKİKA