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    Antalya Kepez'de korkunç kaza! Arkadaşının sonunu getirdi

    Antalya Kepez'de dün korkunç bir kaza meydana geldi. 13 yaşındaki N.K.T., yakınlarına ait otomobili habersiz aldı. Bir süre sonra mahallede arkadaşı olan Bedirhan Şirazi'yi (15) yanına aldı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce kavşakta bulunan refüje çarptı, ardından yan yattı. Şirazi hayatını kaybetti.

    Ne yaptın çocuk!

    Antalya Kepez'de dün korkunç bir kaza meydana geldi. 13 yaşındaki N.K.T., yakınlarına ait otomobili habersiz aldı. Bir süre sonra mahallede arkadaşı olan Bedirhan Şirazi'yi (15) yanına aldı.

    Aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce kavşakta bulunan refüje çarptı, ardından yan yattı. Şirazi, otomobilin camından dışarı savruldu. Devrilen araç, gencin üzerine düştü. Kazayı görenler, otomobili kaldırdı.

    Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Bedirhan Şirazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döken iki ağabeyini, olay yerine gelen diğer yakınları teskin etmeye çalıştı.

    İki genç, uzun süre ağıt yaktı. Kazada yaralanan sürücü çocuk N.K.T. ise hastaneye kaldırıldı.

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